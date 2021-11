DJ Citigroup rechnt mit Kosten von bis zu 1,5 Mrd USD durch Korea-Ausstieg

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank Citigroup nimmt eine Belastung in Höhe von 1,2 bis 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Abwicklung ihrer Geschäfte in Südkorea in die Bücher. Die Kosten stehen im Zusammenhang mit freiwilligen Abfindungen, wie die Bank mitteilte.

"Citi geht nicht davon aus, dass diese Kosten alle auf einmal anfallen werden, sondern im Laufe der Jahre 2021 und 2022, wenn die freiwilligen Abgänge nach und nach und unwiderruflich akzeptiert werden, um die Auswirkungen auf das Geschäft und den Betrieb zu minimieren", teilte die Bank mit.

Die Abwicklung ist Teil des von der Citigroup vorgestellten Plans, aus dem Endkundengeschäft in 13 Märkten in Asien sowie in der Region Europa, Afrika und dem Nahen Osten (Emea) auszusteigen. Sie trage trotz der Belastungen zu den Fortschritten bei der strategischen Erneuerung der Citi bei und unterstütze die finanziellen und geschäftlichen Ziele.

Im April hatte die Bank angekündigt, ihre Präsenz im Bereich Consumer für Asien und Emea in Singapur und Hongkong sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten und London zu konzentrieren. Im Oktober wurde das Vorhaben endgültig abgesegnet.

