Der Aktienkurs des Münchner Versicherers hat sich in den letzten Wochen, mit dem Gesamtmarkt, wieder erholen können, doch noch notiert er weiter unterhalb der wichtigen 200-Tage-Linie. Die Underperformance gegenüber dem DAX hängt in erster Linie mit der Structured-Alpha-Affäre zusammen. Am Mittwoch wird die Allianz Zahlen vorlegen und möglicherweise auch mehr zu den Rechtsstreitigkeiten sagen.

