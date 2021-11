Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 4. November fand in Chinas Wirtschaftsmetropole Shanghai das erste North Bund International Aviation Forum statt, das sich mit der nachhaltigen Entwicklung der globalen Luftfahrtindustrie befasste und der Entwicklung der Stadt zu einem internationalen Schifffahrtszentrum neue Impulse verlieh.Diese Veranstaltung wurde gemeinsam von der China Eastern Air Holding Company Limited und der Shanghai Airport Authority organisiert und war ein Parallelforum zum Nordbundforum.An dem Forum nahmen Beamte einschlägiger Regierungsbehörden wie der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde und der Stadtverwaltung von Shanghai sowie rund 150 Gäste aus in- und ausländischen Zivilluftfahrtunternehmen, Branchenverbänden und Hochschulen teil.Sie erörterten das neue Modell der nachhaltigen Entwicklung und der internationalen Zusammenarbeit in der Branche zu Themen wie der Verringerung der Kohlendioxidemissionen in der Zivilluftfahrt und dem Bau von Luftfahrt-Drehkreuzen von Weltrang und gaben eine Reihe großer Erfolge und wichtiger Projekte in der Branche bekannt.Auf dem Forum sagte Zhang Wei, der stellvertretende Bürgermeister von Shanghai, dass dieses Jahr das Jahr sei, in dem das internationale Schifffahrtszentrum von Shanghai im Wesentlichen in Form gebracht werde. Shanghai wird am Aufbau eines Luftverkehrsdrehkreuzes von Weltrang mit führender Qualität festhalten, die Verbesserung der Bodeneinrichtungen des Flughafens beschleunigen und die Abdeckung und Zugänglichkeit des Flugnetzes verbessern."Die Stadt wird das Rechtssystem für eine umweltfreundliche Entwicklung verbessern und die umweltfreundliche Entwicklung der Luftfahrtindustrie beschleunigen, während gleichzeitig gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, um die Koordinierung der Weltklasse-Flughafengruppe im Jangtse-Flussdelta in Bezug auf funktionale Positionierung, Planung und Bau, Betriebsmanagement und Bodentransport zu fördern", fügte Zhang hinzu.Willie Walsh, Generaldirektor der IATA, sagte, dass die Verluste der Luftfahrtindustrie im Jahr 2021 deutlich reduziert würden, um einen Hinweis auf das Ausmaß der Pandemieunterbrechung zu geben. Mit einem Anteil von 20 Prozent am weltweiten kommerziellen Luftverkehrsmarkt gewinnt der chinesische Inlandsmarkt zunehmend an Bedeutung. Derzeit beschäftigt sich die IATA aktiv mit den Auswirkungen der Epidemie, und die Branche blickt weiterhin zuversichtlich in die Zukunft.Liu Shaoyong, Vorsitzender der China Eastern Air Holding Company Limited, sagte, dass das Unternehmen die Eigenschaften der Luftfahrtindustrie mit einer langen Kette, starker Antriebswirkung und großer Influencerin voll ausspielen werde. Mit dem neuen Modus der digitalen Transformation und der intelligenten Modernisierung wird China Eastern den Aufbau einer intelligenten Luftfahrt, einer integrativen Luftfahrt und von Flughafenstädten beschleunigen. Durch die Entwicklung von "Luftverkehr + Tourismus", "Luftverkehr + Finanzen", "Luftverkehr + Ausstellungen" und die Integration des Luftverkehrs mit anderen Dienstleistungen wird eine neue wirtschaftliche Ökologie des Luftverkehrs entstehen.Qin Yun, Vorsitzender der Shanghaier Flughafenbehörde, sagte, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Flughäfen und Fluggesellschaften auf der ganzen Welt verstärken werde, um einen grünen und ökologischen Flughafen und einen digitalen Flughafen zu bauen.Während der Session, in der Themen ausgetauscht wurden, sprach Li Yangmin, Geschäftsführer der China Eastern Air Holding Company Limited, über die Situation von Luftverkehrsknotenpunkten in Weltstädten, den Entwicklungsprozess von Knotenpunkten und die Entwicklung Shanghais zu einer Weltstadt. Mehr als 10 Gäste hielten Grundsatzreden über die Zusammenarbeit und die Vorteile der internationalen Zivilluftfahrt bei der Verringerung der Kohlendioxidemissionen während der Pandemie und beim Bau und der Modernisierung von Luftverkehrsknotenpunkten von Weltrang.In der Dialogsitzung konzentrierten sich die Redner auf die Chancen und Herausforderungen der Neugestaltung der globalen Industrie- und Lieferkette und diskutierten die Entwicklungsideen aus der Perspektive der Entwicklung der Logistikindustrie, der Luftfahrtlogistik, des Flughafen-Frachtterminalgeschäfts und der Lieferkettenlösungen.Auf diesem Forum haben leitende Angestellte von 20 Unternehmen des Luftfahrtsektors per Video eine Initiative zur weltweiten Zusammenarbeit bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in der Luftfahrtindustrie vorgestellt.Das Internationale Luftfahrtforum Nordbund wird jedes Jahr in Schanghai als Parallelveranstaltung zum Nordbundforum stattfinden und dazu beitragen, dass das Nordbundforum zum "Davos" der internationalen Schifffahrtsindustrie wird, die chinesischen Schifffahrtsmarken in der Welt besser bekannt gemacht werden und die Perspektiven Schanghais geteilt werden. China Eastern wird auch die 78. IATA-Jahreshauptversammlung (AGM) und den Weltluftverkehrsgipfel im Juni 2022 in Shanghai ausrichten.