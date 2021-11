Was für eine Kursrallye bei Nvidia - seit April hat sich der Hot-Stock mehr als verdoppelt. Nun hat der populäre ETF von ARK Invest die Chance ergriffen und seine restlichen Nvidia-Aktien versilbert, berichtet Bloomberg. Doch auf lange Sicht kann der Höhenflug weitergehen. So sieht Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers, dass alleine das Metaverse eine "10-Milliarden-Dollar-Chance" für den Chip-Riesen bereithält. Erreicht werden könnten diese Erlöse schon in den nächsten fünf Jahren. Das Kursziel hat ...

