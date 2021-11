Das Filialsystem der Elektronikmarktketten Mediamarkt und Saturn wurde am Wochenende von einem Krypto-Trojaner weitgehend lahmgelegt. Der Verkauf geht zwar weiter, aber nur sehr eingeschränkt. Und wieder war eine Ransomware-Attacke erfolgreich. Am Wochenende ist es Kriminellen gelungen, die Server der Mediamarktsaturn-Holding mit einem Verschlüsselungstrojaner anzugreifen. Die Läden bleiben geöffnet. Das bestätigt eine Sprecherin der Ceconomy AG, die die Märkte betreibt, gegenüber dem Spiegel. Cyberkriminelle verschlüsseln nächtens Server So habe eine nicht näher bezeichnete "Gruppe" ...

