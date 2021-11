Die Addiko Bank AG hat einen Entwurf des SREP Bescheids für 2022 erhalten, der eine Säule-2-Anforderung (P2R) von 3,25% vorsieht (gegenüber aktuell 4,1%, welches zur Gänze in hartem Kernkapital CET1 gehalten werden muss), wovon mindestens 56,25% in hartem Kernkapital (Common Equity Tier 1 - CET 1) und 75% in Kernkapital (Tier 1 capital) gehalten werden müssen. Darüber hinaus sieht der Entwurf eine Pillar 2 Guidance (P2G) in Höhe von 2,0% (gegenüber aktuell 4,0%) vor, die vollständig aus hartem Kernkapital (CET1) bestehen sollte. Das momentan laufende Comprehensive Assessment, dessen Ergebnis in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet wird, wird noch einen Einfluss auf die finale Beurteilung der P2G haben. Die Zielkapitalisierung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...