Die Aktie von BioNTech ist in der Vorwoche heftig unter Druck geraten, doch zum Start in die neue Woche wagen sich am Montag die Schnäppchenjäger aus der Deckung. Vor den Zahlen am Dienstag schießt die Aktie im US-Handel um acht Prozent hoch.Die Anteile des Corona-Impfstoffpioniers BioNTech erholen sich zum Wochenstart etwas vom Kursrutsch der vergangenen beiden Handelstage. Nachdem sie wegen eines gekürzten Absatzziels des Konkurrenten Moderna und der Aussicht auf eine wirksame Corona-Pille von ...

