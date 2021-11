DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Marktbericht

NanoRepro AG: Nachfrage nach zuverlässigen SARS-CoV-2-Antigentests steigt weiter Marburg, 8. November 2021. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6) verzeichnet aktuell aufgrund der erneut stark steigenden SARS-CoV-2-Infektionszahlen eine wieder deutlich steigende Nachfrage nach ihren zuverlässigen Schnelltests. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte am 5. November in einer Pressemitteilung über eine Untersuchung von 122 in Deutschland angebotenen SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests bzw. Antigen-Selbsttests mit CE-Kennzeichnung berichtet (https://www.pei.de/DE/newsroom/pm/jahr/2021/22-antigen-schnelltests-sars-cov-2-vergleichende-sensitivitaetsbewertung-ce-gekennzeichneter-tests.html). 26 Tests boten nicht die geforderte Sensitivität. Details zu den Testergebnissen inklusive Angaben zur spezifischen Sensitivität sind in der Online-Ausgabe Nr. 26 von Eurosurveillance vom 04.11.2021 zu finden (https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441). Die NanoRepro AG wird zusammen mit der Viromed GmbH vom 15.-18. November 2021 auf der Medica in Düsseldorf auf dem Stand der Viromed GmbH ihr aktuelles Produktportfolio, darunter auch die verfügbaren SARS-CoV-2-Schnelltests präsentieren. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

