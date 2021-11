New York und London (ots/PRNewswire) -- Mariano Belinky, ehemaliger CEO von Santander Asset Management, tritt als Industry Partner bei und stärkt damit die umfassende Branchenexpertise von Motive Partners und unterstützt die Vision von Motive, Technologieunternehmen aufzubauen, zu unterstützen und zu kaufen, die die Finanzwirtschaft ermöglichenMotive Partners ("Motive"), ein spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen in Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen für die Finanzdienstleistungsbranche ("Finanztechnologie") konzentriert, gibt die Ernennung von Mariano Belinky ("Mariano") zum Industry Partner bekannt. Mariano wird sich auf Bereiche konzentrieren, die einen strategischen Mehrwert für das Investitionsmandat von Motive Partners darstellen.Motive Partners ist davon überzeugt, dass die Einführung neuer digitaler Kanäle, innovativer Prozesse und bahnbrechender Technologien wertschöpfende Möglichkeiten für vorausschauende alternative Investmentfirmen bieten wird. Die Ernennung von Mariano unterstreicht die Absicht von Motive, den Aufbau von Kapazitäten fortzusetzen, um die Motive-Plattform bei der Erzielung überdurchschnittlicher Renditen zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung durch Betreiber und Innovatoren liegt.Von den Londoner Büros von Motive Partners aus wird sich Mariano auf die Anbahnung und Durchführung von Transaktionen im Bereich der Finanztechnologie konzentrieren. Er wird versuchen, Trends frühzeitig zu erkennen und Geschäfte und Kapazitäten ausfindig zu machen, die das Wachstum der Portfoliounternehmen von Motive fördern und letztlich dem Ökosystem der Motive-Investoren zugute kommen.Bevor er zu Motive Partners kam, war Mariano Global CEO von Santander Asset Management, wo er den Turnaround des Unternehmens seit dessen Rückerwerb von Warburg Pincus und General Atlantic leitete.Zuvor war Mariano Mitbegründer und Leiter von InnoVentures, dem 400 Millionen Dollar schweren globalen Risikokapitalfonds der Santander-Gruppe, der den Investitionsansatz definierte, das Team aufbaute und über zwanzig Investitionen in Portfoliounternehmen leiteteBevor er zu Santander InnoVentures kam, war Mariano Juniorpartner bei McKinsey and Company, wo er globale Banken und Vermögensverwalter in Europa und Amerika beriet. Zuvor war er Mitglied des Forschungstechnologie-Teams bei Bridgewater Associates.Mariano hat einen Abschluss in Informatik und Philosophie von der NYU und promovierte in Künstlicher Intelligenz an der Universitat Politecnica de Catalunya.Informationen zu Motive PartnersMotive Partners ist eine spezialisierte Private-Equity-Firma mit Büros in New York City und London, die sich auf Wachstumsinvestitionen und Übernahmen von Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen in Nordamerika und Europa konzentriert und fünf primäre Untersektoren bedient: Banken und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analysen, Investment Management und Versicherungen. Motive Partners verfügt über differenziertes Fachwissen, Konnektivität und Fähigkeiten, um langfristigen Wert in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen.Weitere Informationen über Motive Partners finden Sie unter www.motivepartners.comWichtige InformationenDie hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Überzeugungen und Annahmen, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Sie beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Industriepartner von Motive sind externe Berater, die aufgrund ihres anerkannten Fachwissens beauftragt werden, die Mitarbeiter von Motive zu beraten, und sind keine Mitarbeiter von Motive Partners.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/724833/Motive_Partners_Logo.jpgPressekontakt:Sam Tidswell-NorrishINVESTOR RELATIONS+447855910178sam@motivepartners.comOriginal-Content von: Motive Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132755/5067658