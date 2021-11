Die Aktie von AMD springt am Montag um mehr als neun Prozent nach oben. Grund dafür ist eine Meldung, wonach der Chip-Riese auch noch Meta Platforms (ehemals Facebook) als neuen Kunden im Geschäft mit Server-Prozessoren an Land gezogen hat. AMD kann den Vorsprung auf die Konkurrenz in diesem Segment damit weiter ausbauen.Updates folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...