Zu Wochenbeginn rückt der Leitindex bis Börsenschluss um 0,26 Prozent auf 12'353,35 Punkte vor.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach fünf Wochen mit steigenden Kursen auch in die neue Börsenwoche fester gestartet. In einem ruhigen Handel rückte der Leitindex SMI am Montag in Richtung der Marke von 12'400 Punkte, die er zuletzt Anfang September inne hatte. Die Stimmung an der Börse sei nach wie vor positiv und Inflationssorgen würden in den Hintergrund gedrängt, erklärten Händler.

