Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,09% auf 3005,25, davor 5 Tage im Plus (0,36% Zuwachs von 2997,15 auf 3007,94), voestalpine +3,24% auf 33,74, davor 4 Tage im Minus (-2,1% Verlust von 33,38 auf 32,68), Österreichische Post -0,91% auf 38,3, davor 3 Tage im Plus (4,18% Zuwachs von 37,1 auf 38,65), Bawag -0,44% auf 56, davor 3 Tage im Plus (2,93% Zuwachs von 54,65 auf 56,25), Flughafen Wien 0% auf 29,5, davor 3 Tage im Plus (4,98% Zuwachs von 28,1 auf 29,5), Immofinanz -1,03% auf 21,18, davor 3 Tage im Plus (3,08% Zuwachs von 20,76 auf 21,4), VST Building Technologies 0% auf 2, davor 3 Tage im Minus (-78,26% Verlust von 9,2 auf 2). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Wienerberger 31,86 (MA200: 31,73, xU, davor 52 Tage unter dem MA200). ATX TR Folgende ...

