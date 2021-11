DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 16.033 Pkt - Nordex 7% schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex sind am Montag nachbörslich bei Lang & Schwarz rund 7 Prozent niedriger gehandelt worden. Der Windanlagenhersteller hatte am Abend seine Margenprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt und dies mit der "beispiellosen Volatilität in den Rohstoff- und Logistikmärkten" begründet. Zugleich erhöhte Nordex aber die Umsatzprgnose.

Mobotix verbilligten sich um 6,7 Prozent. Der Hersteller von Videoüberwachunsganlagen hatte nachbörslich mitgeteilt, von der französischen Wettbewerbsaufsicht mit einer Strafe von rund 0,6 Millionen Euro belegt worden zu sein wegen des Vorwurfs unzulässiger Preisabsprachen. Mobotix will gegen die Strafe Rechtsmittel einlegen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16:032,80 16.046,52 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 08, 2021

