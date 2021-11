Shanghai (ots/PRNewswire) -Die 4. China International Import Expo (CIIE) findet vom 5. bis 10. November in Shanghai statt. Die norwegische Rucksackmarke Beckmann, ein neues Mitglied der Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G), gibt auf dieser großen Veranstaltung sein Debüt.Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung hat Beckmann ein hervorragendes Wissen über Schulranzen angesammelt. Herr Olav Beckmann, der Gründer der Marke, war ein junger Vater mit einem kreativen Geist, großer Motivation und einer großen Idee, die besten Schulranzen für Kinder herzustellen. Die Produktion begann in seinem Wohnzimmer in Kristiansand, einer Stadt im Süden Norwegens. Es wurden Skizzen gezeichnet, die ersten Muster angefertigt und an den eigenen und den Nachbarskindern getestet. Heute hat Beckmann einen Marktanteil von mehr als 80 % in Norwegen und bietet Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher in über 20 Ländern an.Als einer der größten Schreibwarenhersteller der Welt deckt M&G über 80.000 Einzelhandelsgeschäfte in China ab und verkauft seine Produkte in über 50 Länder und Regionen. Im Jahr 2021 kündigte M&G die Übernahme von Beckmann an. Es ist das erste Mal, dass M&G eine nordische Marke erworben hat. Nordisches Design hat für chinesische Verbraucher einzigartige ästhetische Merkmale. Als hervorragender Vertreter der nordischen Marken ist Beckmann für seine Einfachheit, Zweckmäßigkeit, Eleganz, Bescheidenheit und Geschicklichkeit bekannt.Die Familie Beckmann und die Gründungsgruppe haben sich aktiv an den Vorbereitungen für die Gestaltung des Standes, die Auswahl der Exponate und andere Detailfragen beteiligt."Ich freue mich sehr, dass die nationale Schulranzenmarke aus Norwegen ihr Debüt auf der CIIE gibt. Beckmann kann auf eine 75-jährige Geschichte zurückblicken. Die Marke ist bekannt als die Wahl für die erste Schultasche in Norwegen. Sie hat das Wachstum von Generationen begleitet", sagte Lise Nordgaard, Generalkonsulin des Königreichs Norwegen in Shanghai. "Norwegen ist nicht nur für seine reichhaltige Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten weltberühmt, sondern auch für sein einzigartiges Produktdesign, das Technologie, Zweckmäßigkeit und Ästhetik vereint. Wir freuen uns darauf, das norwegische Design mehr und mehr chinesischen Verbrauchern vorzustellen."In den vergangenen zwei Jahren hat M&G mit verschiedenen internationalen Marken an der CIIE teilgenommen und damit seinen weltweiten Einfluss in der Schreibwarenindustrie erheblich ausgebaut. Die diesjährige Zusammenarbeit mit Beckmann hat einmal mehr ihre Weltsicht unter Beweis gestellt. Die Synergie wird den Verbrauchern eine größere Auswahl an qualitativ hochwertigen Schreibwaren auf der ganzen Welt bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680702/Norwegian_Backpack_Beckmann_Makes_Debut_CIIE.jpgPressekontakt:Teresa ZhengTel.: +86 13761058440E-Mail: zhengtianhui@mg-pen.comOriginal-Content von: Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150044/5067725