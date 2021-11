Yinchuan, China (ots/PRNewswire) -Nach den offiziellen Statistiken, die vom Handelsamt der Stadt Yinchuan im Oktober 2021 veröffentlicht wurden, erreichte der Gesamteinzelhandelsumsatz von Verbrauchsgütern in Yinchuan 58,652 Milliarden Yuan (9,08 Milliarden USD) in den ersten drei Quartalen 2021, was fast 58 % des Gesamtbetrags der gesamten Region ausmacht.Das Gesamtvolumen von Import und Export erreicht 6,704 Milliarden Yuan (1,35647 Milliarden USD), was 55,94 % des Gesamtvolumens der gesamten Region ausmacht. 16 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung wurden neu gegründet und das vollständig ausgeschöpfte ausländische Kapital erreichte 112,93 Millionen USD. Die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) betrugen 8,63 Millionen USD und der grenzüberschreitende E-Commerce erzielte ein Transaktionsvolumen von 647 Millionen Yuan (100,16 Millionen USD).Der Gesamtbetrag der Logistik erreicht 320 Milliarden Yuan (49.728 Milliarden USD) und der Mehrwert der logistikbezogenen Industrien erreichte 14,4 Milliarden Yuan (2,229 Milliarden USD).Im Jahr 2020 unterbrach eine unerwartete Epidemie den Rhythmus der Städte in China. Eine Reihe von Wirtschaftszweigen wie Gastronomie, Unterhaltungsindustrie und Handel wurden schwer getroffen und verzeichneten beispiellose Verluste. Dann kam es zu einer monatelangen Stagnation der Handelsaktivitäten."Eine ausgereifte und effiziente Regierungsführung zeichnet sich durch Regierungsbeamten aus, die in der Lage sind, auch in Krisensituationen Chancen wahrzunehmen." Die Unternehmen und die Menschen in Yinchuan, die von der Krise betroffen waren, konnten die Schwierigkeiten überwinden und haben die weltweite Pandemie überlebt. Die Geschäftsaktivitäten in Yinchuan florieren wieder und die belebten, geschäftigen Straßen füllen sich wieder mit Menschen. Das obenstehende Zitat steht für die fruchtbaren Ergebnisse und Erfahrungen, die die Stadt Yinchuan im vergangenen Jahr gesammelt hat.Wie hat das Handelsamt der Stadt Yinchuan, das für die kommerzielle Entwicklung der Stadt verantwortlich ist, in Anbetracht der weltweiten COVID-19-Pandemie und der robusten Erholung der Wirtschaft von Yinchuan das Wirtschaftswachstum von Ningxia stimuliert?Ein Regierungsbeamter des Handelsamts der Stadt Yinchuan, der für das Einzelhandelsgeschäft verantwortlich ist, erklärte: "Während der Epidemie haben wir den normalen Betrieb von drei großen Großhandelsmärkten für landwirtschaftliche Produkte, 218 großen Supermarktketten und Gemüsegeschäften in der Gemeinde koordiniert und verwaltet. Zudem haben wir eine so genannte grüne Passage für Transportfahrzeuge eingerichtet und effektiv den Transport und die Verteilung von Seuchenschutzmaterialien, Bedarfsgegenständen und anderen Materialien sichergestellt."Gleichzeitig konzentrierte sich die Stadt Yinchuan auf den Bau von Demonstrationsgebieten für den Nachtbetrieb und legte großen Wert auf den Bau von Geschäftshäusern mit lokalem Charakter. Yinchuan trieb die Modernisierung und Renovierung des traditionellen Wirtschaftskreislaufs voran und beschleunigte die Entwicklung der so genannten "First-store economy" wie der Metropolis Plazai in Yinchuan, dem Nachtmarkt in Huaiyuan und der Stadt Fenglinwan.Vierzig namhafte Unternehmen nahmen an mehr als 10 Ausstellungen und Konferenzen teil, darunter das Ningxia Brand Festival 2020 und die 28. Guangzhou Expo. Die örtliche Regierung unterstützte die 10 Unternehmen mit Hauptsitz in Yinchuan im Bereich der Weinproduktion, Obst- und Gemüseproduktion bei der Einrichtung von Exportständen und -kanälen in mehr als 20 Städten, darunter Peking.Nach den auf der offiziellen Website des Handelsamts der Stadt Yinchuan veröffentlichten Informationen wurden in der Yinchuan-Freihandelszone bereits fünf wichtige funktionale Zonen eingerichtet. Im Yinchuan Highway and Railway Logistics Park wurde ein öffentliches Überwachungszentrum für den grenzüberschreitenden E-Commerce eingerichtet. Der Industriepark für grenzüberschreitenden E-Commerce wurde auf einer Fläche von 32.000 Quadratmetern eingerichtet, und 169 Unternehmen für grenzüberschreitenden E-Commerce haben sich hier niedergelassen. Im Hauptgeschäftsviertel Yuehai Bay (dem Hauptgeschäftsviertel von Yinchuan) haben 22 Unternehmen Niederlassungen eröffnet. Das Zentrum für Innovation und Unternehmertum Zhongguancun hat mit Hilfe seiner eigenen Markenmatrix aus E-Commerce- und Intelligence-Big-Data-Engine ein grenzüberschreitendes E-Commerce-Geschäft in den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und anderen entwickelten Regionen aufgebaut. In Yinchuan wurden das Forschungsinstitut für grenzüberschreitenden E-Commerce und das Yinchuan FTZ E-Commerce College als Ausbildungsstätte gegründet, um der wirtschaftlichen Entwicklung von Yinchuan neue Impulse zu geben.Diese Maßnahmen und Strategien der Kommunalverwaltung beleben nicht nur die Stadt Yinchuan, sondern erleichtern auch ihre wirtschaftliche Erholung.Der Leiter des Kommunalbüros von Yinchuan, Herr Liu, erklärte: "Das Jahr 2021 markiert das erste Jahr des 14. Fünfjahresplans, den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas und das erste Jahr einer neuen Reise, in deren Verlauf wir ein modernes, sozialistisches Land ganzheitlich aufbauen wollen. Das Handelsamt der Stadt Yinchuan wird ihr Entwicklungsziel, Yinchuan zur zentralen Konsumstadt in dieser Region zu machen, unbeirrbar aufrechterhalten. Es wird die nationale Politik der "heimischen und internationalen doppelten Zirkulation" umsetzen und das Potenzial des Wirtschaftswachstums weiter ausschöpfen. Es wird die heimische Zirkulation des Wirtschaftswachstums durch die Förderung des Konsums glätten und die internationale Zirkulation durch weitere Öffnung ankurbeln."Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406688Bildunterschrift: Yinchuan-FreihandelszonePressekontakt:Herr DingTel.: +86-10-6307-4558Original-Content von: Yinchuan Municipal Bureau of Commerce, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159486/5067732