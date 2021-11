DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU verzeichnet starkes Wachstum und verbesserte Profitabilität im zweiten Quartal 2021/2022



09.11.2021 / 07:00

ABOUT YOU verzeichnet starkes Wachstum und verbesserte Profitabilität im zweiten Quartal 2021/2022

Starkes Umsatzwachstum in allen Segmenten lässt den Konzernumsatz im zweiten Quartal 2021/2022 im Jahresvergleich um 53% steigen

Verbesserung aller kundenbezogenen Kennzahlen (LTM) [1] : aktive Kund*innen 9,7 Mio. (+34% im Jahresvergleich), AOF [2] 2,9x (+8% im Jahresvergleich), AOV [3] 58,5 EUR (+5% im Jahresvergleich)

Internationale Expansion wurde mit erfolgreichen Markteintrittskampagnen in Italien, Frankreich, Griechenland und Portugal im dritten Quartal 2021/2022 fortgesetzt

Hyperwachstum im TME-Segment: +181% im Jahresvergleich, alle B2B-Ertragsströme zeigten im zweiten Quartal 2021/2022 ein deutliches Plus und wachsen profitabel

Verbesserung der Profitabilität auf Gruppenebene: Aufgrund der höheren Bruttomarge verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge im zweiten Quartal 2021/2022 auf -3,3% (Vj. -5,0%)

Umsatzprognose von 1,725 bis 1,775 Mio. EUR für das Gesamtjahr bestätigt (+48 bis 52% im Jahresvergleich), die Prognose für das bereinigte EBITDA (ca. -70 Mio. EUR) bleibt unverändert

Hamburg, 9. November 2021 - Die ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU"), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas, gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Das börsennotierte Unternehmen konnte seine Umsatzerlöse im Berichtszeitraum in allen Segmenten weiter steigern und seine Marge deutlich verbessern. Das zweite Quartal endete zum 31. August 2021 und war durch den deutlichen Anstieg der wichtigen kundenbezogenen Kennzahlen geprägt. Gleichzeitig konnte ABOUT YOU seine Expansion nach Südeuropa weiter vorantreiben und die Umsätze in allen B2B-Segmenten erheblich steigern.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO: "Bei unserem Börsengang haben wir den Anlegern versprochen, dass wir den ABOUT YOU Online-Shop als unser Kernprodukt weiter verbessern, dessen Angebot optimieren, international expandieren und das Segment Tech, Media und Enabling ausbauen. In den ersten Monaten als börsennotiertes Unternehmen haben wir diese strategischen Ziele konsequent umgesetzt. Dies zeigt sich nicht zuletzt in den guten Halbjahreszahlen, die wir heute vorlegen. Wir haben uns auf die Nachfragespitzen in der Herbst-/Winter-Saison 2021/2022 gut vorbereitet. Die Saison ist wie erwartet angelaufen, so dass wir zuversichtlich sind, dass wir die für das Gesamtjahr kürzlich angehobene Umsatzprognose auch erreichen werden."

Der Konzernumsatz stieg Q2 2021/2022 um 53,3% auf 395,6 Mio. EUR (zweites Quartal 2020/2021: 258,0 Mio. EUR). In der ersten Jahreshälfte war gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 59,4% auf 817,7 Mio. EUR zu verzeichnen (erstes Halbjahr 2020/2021: 513,2 Mio. EUR).

Grund für das Umsatzwachstum waren kontinuierliche Anpassungen im ABOUT YOU Online-Shop durch neue Features und exklusive Kollektionen auf internationaler Ebene für ein verbessertes Kundenerlebnis. Im zweiten Quartal hat das Unternehmen exklusive Kooperationen aufgebaut, bspw. "Kendall for ABOUT YOU" mit Modeikone Kendall Jenner oder die jüngst herausgebrachte exklusive Capsule Collection "LENI KLUM x ABOUT YOU" mit dem Model LENI KLUM. Außerdem hat das Unternehmen seinen Online-Shop weiterentwickelt und unter anderem verschiedene Live-Shopping-Features für die ABOUT YOU Fashion Week im September 2021 eingeführt. Durch diese Initiativen konnte die Zahl der aktiven Kund*innen in den letzten zwölf Monaten um +34,1% auf 9,7 Mio. gesteigert werden (zweites Quartal 2020/2021: 7,2 Mio.). Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Bestellhäufigkeit um +7,6% auf 2,9x (zweites Quartal 2020/2021: 2,7x) und der durchschnittliche Bestellwert wuchs von +5,3% auf 58,5 EUR (zweites Quartal 2020/2021: 55,6 EUR).

Im Commerce-Geschäft, einschließlich der Segmente DACH (Deutschland, Österreich und die Schweiz) und RoE (Rest of Europe), hat ABOUT YOU ein solides Wachstum erzielt. In Vorbereitung auf die erfolgreichen Markteintrittskampagnen in Südeuropa im September und Oktober, gab es im zweiten Quartal eher wenige Kampagnenaktivitäten im Segment RoE. Trotz dessen, und des Wachstums und vergleichsweise starken Vorjahresquartals, wuchs es um 50,1% auf 162,9 Mio. EUR (zweites Quartal 2020/2021: 108,5 Mio. EUR). Durch den Auftakt in den neuen Märkten und die anhaltende Dynamik in reiferen Märkten, ist das Segment wie geplant positiv in die Herbst-/Winter-Saison gestartet.

Durch den kontinuierlichen Ausbau von ABOUT YOUs B2B-Geschäft verzeichnete das Segment Tech, Media und Enabling (TME) auch im zweiten Quartal ein Hyperwachstum von 181,0% und erzielte Nettoumsatzerlöse von 39,5 Mio. EUR (zweites Quartal 2020/2021: 14,1 Mio. EUR). Die wichtigsten Wachstumstreiber waren höhere Bestellwerte von Bestandskund*innen und die Gewinnung von Neukund*innen. Dabei wurden die guten Zahlen gegenüber dem Vorjahr jedoch auch durch die pandemiebedingt schwächere Entwicklung in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/2021 getrieben.

Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge verbesserte sich im Q2 2021/2022 auf -3,3% von -5,0% im Vorjahresquartal. In absoluten Zahlen entspricht dies einem Ergebnis von -13,1 Mio. EUR (zweites Quartal 2020/2021: -12,9 Mio. EUR). In der ersten Jahreshälfte konnte ABOUT YOU die bereinigte EBITDA-Marge von -4,6% (Vorjahreswert) auf -3,1% verbessern; dies entspricht einem Ergebnis von -25,4 Mio. EUR (erste Hälfte des Geschäftsjahres 2020/2021: -23,6 Mio. EUR).

Durch die gestiegene Bruttomarge von ABOUT YOU konnte die Profitabilität der Gruppe verbessert werden. Im Commerce-Bereich ist das DACH-Segment mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,9% und einem bereinigten EBITDA von 7,8 Mio. EUR im zweiten Quartal profitabel (zweites Quartal 2020/2021: 8,6 Mio. EUR). Obwohl das RoE-Segment seine Profitabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal verbessert hat, weist es weiterhin eine negative bereinigte EBITDA-Marge von -15,0% auf, die einem Ergebnis von -24,4 Mio. EUR entspricht (zweites Quartal 2020/2021: -17,6 Mio. EUR) und auf Investitionen zur Skalierung der weniger reifen Märkte zurückzuführen ist. Da ABOUT YOU beabsichtigt, die Expansion nach Südeuropa im dritten Quartal 2021/2022 konsequent fortzuführen, wird die Marge wahrscheinlich weiter geschwächt.

Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,4% erzielte das Segment TME im zweiten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum des bereinigten EBITDA auf 6,1 Mio. EUR (zweites Quartal 2020/2021: -1,1 Mio. EUR). Alle B2B-Ertragsströme - Tech, Media und Enabling - kamen in diesem Quartal in die Gewinnzone. Im Rahmen der Vorbereitung einer groß angelegten B2B-Branding- und Vertriebskampagne, die für 2022 geplant ist, hat ABOUT YOU Anfang November die einheitliche Marke SCAYLE eingeführt. Mit SCAYLE werden die Software-as-a-Service- und 360 -Services künftig als eigenständiger Teil vom Segment TME verstanden.

Da die Fortschritte bei den strategischen Zielen zu starken Finanz- und Kundenkennzahlen geführt haben, hat ABOUT YOU im September 2021 bei der Veröffentlichung seiner vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2021/2022 die Nettoumsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. ABOUT YOU rechnet nun mit einem Nettokonzernumsatz von 1,725 bis 1,775 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr - dies entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 48,0 bis 52,0%. Das bereinigte EBITDA dürfte auf einem Niveau von ca. -70,0 Mio. EUR bleiben, da die gestiegenen Umsatzerlöse in Investitionen fließen sollen.

Bis zum 28. Februar 2022 plant ABOUT YOU mit Gesamtinvestitionen von ca. 34,0 Mio. EUR und geht davon aus, dass das Netto-Umlaufvermögen als Anteil vom Umsatz im niedrigen einstelligen Bereich negativ bleiben wird.

Alle Berichte einschließlich des Halbjahresberichts von ABOUT YOU stehen auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Die Zahlen für das dritte Quartal 2021/2022 sollen am 11. Januar 2022 vorgelegt werden.

Q2 20/21 Q2 21/22 YoY Wachstum H1 20/21 H1 21/22 YoY Wachstum Leistungsindikatoren Konzern Metriken zur Kundenreichweite LTM[1] User Sessions pro Monat (in Mio.) 72,4 111,1 53,5% 72,4 111,1 53,5% Anteil der User Sessions über mobile Endgeräte (in %) 83,5% 83,5% 0,0pp 83,5% 83,5% 0,0pp Metriken zum Kundenverhalten LTM1 Aktive Kund*innen (in Mio.) 7,2 9,7 34,1% 7,2 9,7 34,1% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen 2,7 2,9 7,6% 2,7 2,9 7,6% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 19,4 28,0 44,2% 19,4 28,0 44,2% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 55,6 58,5 5,3% 55,6 58,5 5,3%

(Mio. EUR, falls nicht angegeben) Q2 20/21 Q2 21/22 YoY Wachstum H1 20/21 H1 21/22 YoY Wachstum Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 258,0 395,6 53,3% 513,2 817,7 59,4% DACH 138,7 197,4 42,4% 310,3 415,6 34,0% RoE 108,5 162,9 50,1% 193,5 349,0 80,4% TME 14,1 39,5 181,0% 28,7 74,0 158,0% Überleitung (3,2) (4,2) 30,9% (19,3) (20,9) 8,4% Bereinigtes EBITDA (12,9) (13,1) (23,6) (25,4) DACH 8,6 7,8 16,1 25,1 RoE (17,6) (24,4) (35,3) (57,8) TME (1,1) 6,1 (0,5) 10,7 Überleitung (2,8) (2,5) (3,9) (3,5) Bereinigte EBITDA-Marge (5,0)% (3,3)% (4,6)% (3,1)% DACH 6,2% 3,9% 5,2% 6,0% RoE (16,2)% (15,0)% (18,2)% (16,6)% TME (8,1)% 15,4% (1,8)% 14,5% Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 88,7 154,2 192,9 330,5 Bruttomarge (% der Umsatzerlöse) 34,4% 39,0% 37,6% 40,4% Nettoumlaufvermögen (NWC) (26,6) (46,7) % der Umsatzerlöse LTM1 (2,8)% (3,2)% Capex (Capital Expenditure) (3,3) (8,2) (5,5) (19,2) % der Umsatzerlöse (1,3)% (2,1)% (1,1)% (2,3)% Periodenergebnis (15,4) (35,0) (29,5) (58,5) Free Cash-Flow (14,6) (30,7) 10,0 (23,5)

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 500.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index aufgenommen.



Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212



Kontakt Investor Relations

Julia Stoetzel | Head of Investor Relations & Communications

julia.stoetzel@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

+49 (0)171 3575 103



[1] LTM: letzte zwölf Monate

[2] AOF: durchschnittliche Bestellhäufigkeit

[3] AOV: durchschnittlicher Bestellwert



