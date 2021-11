DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy erweitert Vertriebsgebiet und Partnerschaft mit Schneider Electric in Kanada - Vertriebsbüro und Lager in Toronto dienen als Hub für die Region Ontario



09.11.2021 / 07:30

SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy erweitert Vertriebsgebiet und Partnerschaft mit Schneider Electric in Kanada - Vertriebsbüro und Lager in Toronto dienen als Hub für die Region Ontario Brunnthal/München, Deutschland, 09. November 2021 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, expandiert weiter im kanadischen Markt für GreenTech-Anwendungen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Schneider Electric bietet SFC Energy seinen Kunden in Ontario nun die komplette Produktpalette von Schneider Electric Process Automation an. Schneider Electric ist seit mehr als 20 Jahren mit seinen Produkten für Feldinstrumentierung und Industrieautomation Teil des SFC Energy Partnernetzwerks. Das Angebot an SCADA- und Prozessinstrumenten wird von SFC Energy Canada optimiert, um die höchsten Anforderungen der Kunden zu erfüllen und wird dann in spezifische Anwendungen mit einer nachhaltigen EFOY Energielösung zu einem dynamisch wachsenden Prozentsatz integriert. "Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit SFC Energy ermöglicht es uns, unsere Kunden in der Region Ontario zu erreichen und ihre Bedürfnisse noch besser zu erfüllen", sagt John Meerdo, Regional Sales Director, North America Channel Sales, bei Schneider Electric. "Wir freuen uns, unsere Beziehung mit einem Partner zu stärken, der unsere Vision teilt, das Beste aus unserer Energie und unseren Ressourcen zu machen, um Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zu ermöglichen." Zur weiteren Expansion eröffnet SFC Energy ein Vertriebsbüro und Lager in Toronto. Von nun an ist der Brennstoffzellenpionier von Küste zu Küste vertreten, baut seine Position im kanadischen Markt aus und schafft einen wichtigen Brückenkopf für den US-Markt. Diese Position ermöglicht es SFC Energy, die stetig steigende Nachfrage nach EFOY Energielösungen zu bedienen. "Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren mit Schneider Electric zusammen und freuen uns, dass wir unsere Vertriebsaktivitäten nun auf Ontario ausweiten können. Die erstklassigen SCADA- und Telemetrielösungen unseres Partners, kombiniert mit unserer langjährigen Green Tech-Erfahrung, schaffen einen messbaren Mehrwert für zahlreiche Anwenderbranchen. Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden nun noch näher und effizienter bedienen können", sagt Martin Curtis, President und Geschäftsführer von SFC Energy Canada. "Getreu unseres Claims ,Sauberer Strom, überall' wollen wir nah an unseren Kunden sein, sie optimal betreuen und weitere Anwender hinzugewinnen. Kanada und die USA bieten enormes Wachstumspotenzial für unsere markterprobten EFOY Energielösungen. Mit unserem neuen Standort verdichten wir unser Vertriebsnetz und erschließen uns wertsteigernd weiteres Wachstum", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 50.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). Zu Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On. Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz. Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien. Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren. www.se.com/de

SFC Pressekontakt:

Jens Jüttner

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: jens.juettner@sfc.com

Web: sfc.com SFC IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

