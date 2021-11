Der Versicherer hat nach neun Monaten 2021 in der Schweiz weniger Prämien eingenommen als noch vor Jahresfrist. Allerdings sind die Gründe dafür buchhalterischer Natur.Zürich - Die Swiss Life hat nach neun Monaten 2021 in der Schweiz weniger Prämien eingenommen als noch vor Jahresfrist. Allerdings sind die Gründe dafür buchhalterischer Natur. Gleichzeitig legte die Versicherungsgruppe im Kommissionsgeschäft weiter kräftig zu. Die Gebührenerträge, welche Swiss Life unter anderem in der Finanzberatung oder im Asset Management einnimmt, kletterten von Januar bis...

