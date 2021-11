TAG Immobilien profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Ballungszentren. Die Mieten steigen dort schon seit Jahren. Im kommenden Jahr soll die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO 1 auf 188 bis 192 Millionen Euro steigen, wie die im MDAX notierte Gesellschaft am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...