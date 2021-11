Der Wochenstart zeigte sich erneut fest und notierte direkt von der Eröffnung an über der 16.000er-Marke. Einen weiteren Schub auf der Oberseite gab es jedoch nicht. Es blieb bei der Bandbreite, die wir bereits am Freitag definiert hatten und gestern wie folgt abbildeten (Rückblick): DAX-Endloskontrakt in Startzone am 08.11.2021 Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...