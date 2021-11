Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen sehr ruhigen Start in die neue Handelswoche erlebt. Die Handelsspanne betrug gerade einmal etwas mehr als 50 Punkte. Am Ende schloss der DAX bei 16.046 Zählern. Das ist ein Mini-Minus von 0,05 Prozent bzw. sieben Pünktchen. Marktidee: Wacker Chemie Wacker Chemie hatte zuletzt starke Quartalszahlen präsentiert. Auch bei der Aktie läuft es seit geraumer Zeit sehr gut. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtskonsolidierung gelang gestern der Ausbruch auf der Oberseite. Solange der Kurs nicht unter eine bestimmte Marke rutscht, bleiben die Bullen in allen Zeitebenen am Ruder. Auf der Oberseite steht vor allem ein Kursziel im Fokus.