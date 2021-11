Mailand, Italien (ots/PRNewswire) -Billups, das größte in Privatbesitz befindliche Unternehmen für Out-of-Home (OOH)-Technologie und Managed Services in den USA, hat seine Offensive in EMEA mit der Ernennung von Massimiliano Del Grosso zum Business Director, EMEA, fortgesetzt, der eng mit Andrew Brunton, Regional Director, EMEA, zusammenarbeitet. Massimiliano hat die Aufgabe, das Geschäft von Billups in der EMEA-Region mit Schwerpunkt auf Südeuropa und dem Nahen Osten auszubauen, indem er das Dienstleistungsangebot des Unternehmens durch innovative Technologien, ein tieferes Verständnis der Zielgruppe und kreative Medienlösungen präsentiert.Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bringt Massimiliano neben seiner Leidenschaft für OOH auch fundierte Kenntnisse in der Medienbranche mit, die er in einer Reihe von hochkarätigen italienischen Medienunternehmen erworben hat. Zuletzt gründete Massimiliano in Italien Piuma Comunicazione per Immagini, eine Boutique-Agentur für Kreativität und Medien. Mit seinem strategischen und neugierigen Verstand lieferte er außergewöhnliche Kampagnen, die Kunden und Verbraucher gleichermaßen begeisterten."Wir freuen uns, dass Massimiliano bei Billups einsteigt, da wir die Expansion in der Region fortsetzen. Er wird maßgeblich dazu beitragen, die Kunden über den Out-of-Home-Kanal mit Hilfe von Technologie, Data Science und Wissen zu begeistern", so Andrew Brunton. "Sein Hunger und seine Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, werden unser Angebot weiter verbessern, während wir Erstaunliches leisten und die Welt bewegen."Informationen zu BillupsBillups revolutioniert den Bereich der Out-of-Home-Medien (OOH). Durch die Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft mit innovativen Technologien sind wir mithilfe unserer wissenschaftlich genauen Zielgruppenansprache, unserer exakten Analyse der Außenwerbung und unserer innovativen Empfehlungsengine auf Basis künstlicher Intelligenz marktführend. Billups wurde im Jahr 2003 gegründet und ist heute das größte Managed-Services-Privatunternehmen der USA auf dem Gebiet der Außenwerbung, das strategische Planung, strategischen Einkauf, strategische Produktion und ein strategisches Markenerlebnis bietet. Billups hilft den führenden Marken der Welt bei der Optimierung ihrer Außenwerbungsinvestitionen. Billups hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon, und verfügt über 19 Niederlassungen in den USA und 3 europäische Niederlassungen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.billups.com.MedienkontaktJeff JanHead of Growthmarketing@billups.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1681123/Massimiliano_Del_Grosso.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1575372/Billups_Logo_Logo.jpgOriginal-Content von: Billups, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158902/5067807