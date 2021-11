DJ Bayer hebt Erwartungen leicht an - Agrargeschäft wächst stark

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat im dritten Quartal von deutlich besseren Geschäften vor allem im Agrarbereich profitiert. Der Konzern aus Leverkusen hob zudem einen Teil seiner Prognose für 2021 erneut an. So wird das bereinigte Ergebnis je Aktie bei etwa 6,50 bis 6,70 Euro gesehen nach 6,40 bis 6,60 Euro bisher, wie es in einer Bayer-Mitteilung heißt.

Weil sich ein Teil der Vergleichszahlungen im Glyphosat-Prozesskomplex auf das nächste Jahr verschiebt, werden auch die Mittelabflüsse um etwa 1,5 Milliarden Euro geringer ausfallen als bisher.

Im dritten Quartal verzeichnet Bayer in allen drei Konzernbereichen teils sehr starkes Wachstum. Die Agrarsparte Crop Science allein legte um gut ein Viertel zu. Im Konzern kletterte der Umsatz um 15 Prozent auf 9,78 Milliarden Euro, wie Bayer mitteilte. Während Crop Science aus den roten Zahlen herauskam, zehrten schwächere Margen im Pharma- und Gesundheitsgeschäft einen Teil der Verbesserung wieder auf.

Das bereinigte EBITDA im Konzern - die maßgebliche operative Kennziffer - kletterte um 16,4 Prozent auf 2,09 Milliarden Euro, die entsprechende Marge im Konzern fiel mit 21,4 Prozent um 30 Basispunkte höher aus als im Vorjahr.

Nach neun Monaten liegt die bereinigte Marge bei 26,6 Prozent und damit leicht über dem Zielwert für das Gesamtjahr, den Bayer bestätigte.

Nach Steuern blieb ein kleiner Gewinn von 85 Millionen Euro. Im Vorjahr hatten Rückstellungen sowie Wertminderungen auf das Agrargeschäft Bayer einen Verlust von 2,74 Milliarden Euro eingebrockt.

Analysten hatten im Schnitt mit 9,12 Milliarden Euro Umsatz, 1,94 Milliarden Euro bereinigtem EBITDA und 265 Millionen Euro Nettogewinn gerechnet.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2021 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.