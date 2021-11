NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach detaillierten Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Es sei bereits klar gewesen, dass die Gewinnüberraschung qualitativ nicht besonders überzeugend ausfalle, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies hätten nun hohe Veräußerungserlöse und Währungsgewinne unterstrichen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 02:24 / ET

