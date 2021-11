Brüssel (ots/PRNewswire) -Destiny gab heute bekannt, dass Frost & Sullivan das Unternehmen im UCaaS Frost Radar-Bericht 2021 als einen führenden Anbieter für Wachstum und Brancheninnovation anerkannt hat.Der Frost Radar ist eine Branchenanalyse, die den europäischen Markt für gehostete IP-Telefonie und UCaaS (Unified Communications as a Service) untersucht. Aus mehr als 120 europäischen Branchenteilnehmern wählte das aus Branchenanalysten bestehende Team 23 Branchenwachstums- und Innovationsführer in den Bericht."Die Tatsache, dass sich Destiny auf dem Frost & Sullivan Radar platzieren könnte, ist seinem starken Wachstum und seiner kontinuierlichen Innovationstätigkeit zu verdanken. Durch interne Entwicklung neuer Technologien und Fusionen kann der Anbieter heute die Fähigkeiten bereitstellen, nach denen Unternehmen suchen, die ihre Arbeitsabläufe und Kundenbetreuung digitalisieren wollen, um ihren Betrieb zu transformieren. Die Fähigkeit, native mobile UCaaS anzubieten, ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und ein Wachstumskatalysator für Destiny, denn Unternehmen in Europa benötigen zunehmend die Flexibilität, von überall aus zu arbeiten", erklärte Elka Popova, Vice President of Research bei Frost & Sullivan.Im Frost & Sullivan UCaaS Radar-Bericht 2021 sind die besonderen Stärken von Destiny aufgeführt, einschließlich:· Proprietäre Plattform und Technologien, die branchenführende UCaaS-Services ermöglichen.· Das umfangreiche Dienstleistungsportfolio, das auf mehreren strategischen Übernahmen basiert.· Der native mobile UCaaS ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.· Die inhärent hervorragende Positionierung und das schnelle Wachstum, sowohl organisch, mit Wholesale-Partnern als auch in Verbindung mit einer ehrgeizigen M&A-Strategie.Ein führender gesamteuropäischer UCaaS-AnbieterDer Frost & Sullivan-Bericht unterstreicht die hervorragende Position von Destiny, als einer der führenden europaweiten UCaaS-Anbieter schnell zu skalieren und zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Ein Mobile-First-Ansatz könne Destiny als UCaaS-Partner der Wahl für europäische Telekommunikationsbetreiber positionieren, die agiler werden und ihre 5G-Netzwerke nutzen wollen, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem UCaaS-Markt zu erlangen, so der Bericht.Innovation der User ExperienceChris Parker, CPIO bei Destiny, ist überzeugt, dass sich die Positionierung von Destiny auf dem Top-Radar noch weiter verbessern wird, wenn der Markt die Arbeit des engagierten User-Experience-Teams kennenlernt. "Wir wissen, dass eine Technologie erst dann Wert generiert, wenn das Leben eines Benutzers produktiver wird. Wir haben die Benutzerfreundlichkeit zur obersten Priorität bei allem gemacht, was wir in Zukunft tun werden. Die von uns entwickelten Endanwender-Anwendungen und Partner-Tools werden weiterhin mit einem starken Fokus auf Einfachheit revitalisiert werden."Zum Herunterladen des Berichts besuchen Sie www.destiny.beFür weitere InformationenVeerle Wijsgeer - PR DestinyE-Mail veerle.wijsgeer@destiny.beTel.: +32495580797Informationen zu DestinyDas ursprünglich belgische Unternehmen Destiny ist ein europäischer Marktführer und Innovator im Bereich der sicheren Cloud-Kommunikation, basierend auf seinen leistungsstarken und sicheren Mobile-First-Produkten und UCaaS. Destiny ermöglicht es +2 Millionen Geschäftsanwendern, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Das Unternehmen ermöglicht es Dienstanbietern, Vertriebspartnern und Endkunden sowie Drittanbietern, sich in ihrem Cloud-Ökosystem zu entfalten. Destiny, mit Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt 700 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Jahresumsatz von fast 200 Millionen Euro erzielen.Für mehr Informationen: www.destiny.beInfografik - https://mma.prnewswire.com/media/1675412/Destiny_Frost_Radar_Infographic.jpgOriginal-Content von: Destiny, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158601/5067873