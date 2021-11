Dienstag, Tel Aviv und Lissabon (ots/PRNewswire) -Die neueste Version der MOV.AI-Plattform bietet eine visuelle IDE, fortschrittliche Algorithmen wie 3D SLAM, Simulationswerkzeuge, Szenen- und Verhaltenseditoren, ein offenes API-Framework und mehr.MOV.AI (https://www.mov.ai/) hat heute seine revolutionäre Robotics Engine Platform vorgestellt, die es AMR-Herstellern, Automatisierungsintegratoren und Herstellern von manuellen Logistikfahrzeugen ermöglicht, in kürzester Zeit AMRs zu realisieren, die für 85%ige dynamische Umgebungen geeignet sind. Die Plattform ist die neueste Version der MOV.AI-Software.Die Robotics Engine Platform beschleunigt die Entwicklung von Robotern, sichert den erfolgreichen Einsatz und ermöglicht den reibungslosen Betrieb sowie die Steuerung von Roboterflotten.Die Nachfrage nach autonomen mobilen Robotern (AMRs) explodiert. Gemäß der Prognose von "Research and Markets" wird der AGV- und AMR-Markt bis zum Jahr 2026 ein Volumen von etwa 13,2 Mrd. US-Dollar erreichen, was einer Wachstumsrate von ungefähr 35 % entspräche. Auf dem Gabelstaplermarkt wird laut "ABI Research" ein Zuwachs der automatisierten Fahrzeuge von aktuell einem Prozent auf 33 % im Jahr 2030 erwartet.Trotz der wachsenden Nachfrage fällt es den Herstellern von Logistikfahrzeugen und neuen Marktteilnehmern schwer, AMRs und automatisierte Logistikfahrzeuge zu entwickeln, die den Kundenerwartungen entsprechen."Bisher mussten sich AMR-Hersteller zwischen einer langwierigen und teuren Entwicklung im eigenen Hause und 'Black Box'-Lösungen von Drittanbietern, die mit Hardware-Einschränkungen einhergingen, entscheiden", so Motti Kushnir, Geschäftsführer (CEO) von MOV.AI. "Wir ändern das jetzt. Zum ersten Mal bekommen die Unternehmen alles, was sie brauchen, um fortschrittliche Roboter zu bauen, die einfach zu installieren und zu bedienen sind. Durch die Bereitstellung eines nahtlosen 'End-to-End'-Systems, das alles enthält, was für die Erstellung exzellenter Robotersoftware benötigt wird - sei es die Einbindung der Hardware von Drittanbietern, die Auswahl und Integration fortschrittlicher Autonomiealgorithmen, visuelle Einsatz- und Betriebswerkzeuge oder die Eingliederung in Automatisierungsumgebungen - gibt MOV.AI Herstellern die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können und sie einzigartig macht.""Die Entwicklung von Robotern ist eine komplexe Aufgabe. Es gibt nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge, die ihre Bewältigung beschleunigen können. ROS ist ein großartiges Werkzeug und wird ständig weiterentwickelt, aber es wurde für Robotikforscher konzipiert, die sich nicht mit solchen Unternehmensanforderungen wie Qualität, Versionsverwaltung oder Sicherheit befassen müssen", erklärt Limor Schweitzer, Technischer Direktor (CTO) und Gründer von MOV.AI. "Wir haben eine Plattform auf die Beine gestellt, mit der auch Entwickler, die keine Experten sind, die Funktionen auswählen können, die sie benötigen, und diese auf eine ganz einfache Art und Weise in ihre Roboter-Software einbauen können. Darüber hinaus stellen wir alle Werkzeuge zur Verfügung, welche für die wichtigsten Aufgaben bei der Bereitstellung und während des Betriebs benötigt werden."Die herausragenden Merkmale der neuen Version:Roboterentwicklungswerkzeuge und fortschrittliche Funktionsalgorithmen:- Visuelle ROS-basierte IDE (eine integrierte Entwicklungsumgebung)- Ein offenes Plugin-Framework, das es Entwicklern ermöglicht, MOV.AI und Algorithmen sowie Treiber von Drittanbietern schnell und einfach zu integrieren.- Fortgeschrittene Autonomie-Algorithmen:- "3D SLAM"-Lokalisierung: Dies ermöglicht eineLokalisierungsgenauigkeit von +/- 2 cm in bis zu 85%igendynamischen Umgebungen. Autonome Navigation: Dies gewährleistetSicherheit und eine optimale Bewegung in hochdynamischenUmgebungen durch kontinuierliche Anpassung des Pfadplans anhandvon Echtzeitdaten. Automatisierte Hinderniserkennung undRisikoprävention: Hierbei werden fortschrittliche Sensorik undLokalisierungsfunktionen mit autonomer Navigation und Steuerungintegriert, um die Risiken in hochdynamischen Umgebungen zureduzieren. Automatisierte Sensorkalibrierung zur Gewährleistunghoher Genauigkeit und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen durchUnfälle, Vibrationen oder plötzliche Temperaturschwankungen.- 3D-Physiksimulator: Dieser ist in die MOV.AI-IDE integriert. Beschleunigen Sie die Entwicklungsarbeit, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, indem Sie die Roboter-Software unabhängig vom Einsatz eines physischen Roboters testen.- Software-Werkzeuge in Unternehmensqualität: Debugging, Versionsverwaltung, CI/CD und Sicherheit - alles ist direkt in der IDE verfügbar.Integrierte Bereitstellungswerkzeuge- Szeneneditor: Ermöglicht die einfache Definition einer operativen Ebene - inkl. Zonen, Schlüsselpunkten, virtuellen Pfaden und mehr - für die Verhaltensplanung und die Entscheidungsfällung in Echtzeit.- Verhaltenseditor: Dies ist eine visuelle Schnittstelle, welche die Automatisierung von Robotermissionen ermöglicht.- Aufgabenverwaltung: Definieren Sie Aufgaben mit Hilfe von Aufgaben- und Datenvorlagen, welche die automatische Erzeugung von Hunderten von Aufgabeninstanzen und deren Integration in die Szene ermöglichen.- Integrationen: Mit der Automatisierungsumgebung und vorhandener Hardware sowie externen Sensoren und Aktoren. Teilen Sie Daten mit verschiedenen Quellen.Werkzeuge für den Betrieb von Robotern und ganzen Roboterflotten- Unterbrechungsfreie Software-Aktualisierungen und Cybersicherheits-Updates- Aufgabensteuerung: Ad-hoc-Priorisierung laufender Tasks zur Erfüllung wechselnder Anforderungen- Flottenmanagement- Analysen, Warnungen und HandlungsaufforderungenÜber MOV.AIMOV.AI (https://www.mov.ai/) schafft neue, nie dagewesene AMRs.MOV.AI gibt AMR-Herstellern und -Integratoren die nötigen Werkzeuge an die Hand, um in kurzer Zeit großartige Roboter zu entwickeln. Deren Benutzer können damit von Automatisierungsprodukten profitieren, die genau so flexibel sind wie das Zeitalter, in dem wir leben.MOV.AI ist eine ROS-basierte Robotics Engine Platform, die mit einer intuitiven, internetbasierten Benutzeroberfläche ausgestattet wurde und als Antwort auf einen ungedeckten Bedarf entstanden ist. MOV.AI enthält alles, was für die Realisierung, den Einsatz und den Betrieb von intelligenten Robotern erforderlich ist. Die Plattform verändert vollständig die Art und Weise, wie autonome mobile Roboter entwickelt werden - insbesondere in Bezug auf Markteinführungszeit, Kosten und Flexibilität.