Bei Versuchen mit Arbitrum setzt die Forenplattform nun ERC-20-Token ein. Millionen Reddit-Mitglieder sollen demnach die Blockchain nutzen und Millionen Krypto-User auf die Plattform wandern. Mithilfe einer eigenen Instanz transformiert das Reddit-Netzwerk seine Karma-Punkte in eine Art blockchain-basierte Währung. Dazu setzen die Betreiber auf Ethereum-Token (ERC-20). 500 Millionen neue Krypto-Nutzer sollen so an Bord kommen. Ein Testnetz arbeitet bereits. Zusätzlich arbeitet Reddit weiterhin an einer eigenen NFT-Plattform. Das geht aus Tweets des Reddit-Ingenieurs Rahul hervor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...