Breaking News! Glow LifeTech wirft den Motor an!

Das ist der Startschuss, auf den die Anleger möglicherweise schon seit geraumer Zeit gewartet haben.

Deshalb ist es nicht utopisch, heute auf eine kräftige Kursbewegung der Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS)-Aktie zu spekulieren!

Bis vor Kurzem war der Wirkungsgrad der von Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) für den nordamerikanischen Raum lizenzierten MyCell-Inside eher ein Mysterium. Viele Marktbeobachter fragten sich, warum Artemic, das basierend auf dieser Technologie hergestellt wird, einen so entscheidenden Vorteil bei der Heilung von hospitalisierten Covid-Patienten gezeigt hat. Nun ist die Katze aus dem Sack…

GLOW LIFETECH REPORTS POSITIVE PRECLINICAL DATA ON PROPRIETARY MYCELL® CBD DEMONSTRATING SUPERIOR BIOAVAILABILITY AND RAPID ONSET TIME

Die MyCell®-CBD-Formulierung zeigt eine schnell wirkende Absorption:

MyCell® CBD zeigte einen schnelleren Beginn (weniger als 15 Minuten vs. 1 Stunde) von nachweisbarem CBD im Plasma;

MyCell® CBD zeigte eine höhere Spitzenkonzentration von CBD im Plasma (ungefähr 3x);

MyCell® CBD zeigte während des gesamten Beobachtungszeitraums eine höhere Gesamtabsorption: 1 Stunde: 13x höhere Gesamtabsorption; 2 Stunden: 9x höhere Gesamtabsorption; 4 Stunden: 3x höhere Gesamtabsorption;

MyCell® CBD erreichte schneller die Spitzenkonzentration (Dauer: 45 bis 60 Minuten vs. 3 bis 4 Stunden);

MyCell® CBD zeigte auch eine frühere und höhere Konzentration von Metaboliten (Zeit: 1 Std. vs. 7 Std.), was auf eine schnellere und höhere Absorption von CBD hinweist.





Daraus kann gefolgert werden, dass MyCell® CBD im Vergleich zu herkömmlichem CBD-Öl eine niedrigere Dosierung erfordern könnte, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Ein schnellerers "Onset" ermöglicht eine bessere selbstregulierte Dosiskontrolle für Endverbraucher, indem eine verzögerte Reaktion eliminiert wird, wodurch ein Überkonsum vermieden und eine verbesserte Erfahrung ermöglicht wird. Diese Erkenntnisse kann man nun in bare Münze umwandeln:

GLOW COMPLETES BUILDOUT OF CANADIAN FACILITY AND BEGINS COMMISSIONING PROPRIETARY REACTOR

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) gibt bekannt, dass der Ausbau seines lizenzierten Verarbeitungsraums in Kanada abgeschlossen und mit der Inbetriebnahme seiner Reaktorproduktionsanlagen begonnen wurde, die die Produktion seiner hochleistungsfähigen MyCell®-Inhaltsstoffe ermöglichen. Mit dem Betrieb des Verarbeitungsraums und des Reaktors wird Glow in der Lage sein, ein vielfältiges Portfolio an Cannabisinhaltsstoffen mit hoher Bioverfügbarkeit herzustellen, die die Grenzen von Leistung und Innovation überschreiten.

Dies ist ein aufregender Erfolg für Glow und ein großer Schritt vorwärts bei der Kommerzialisierung unserer branchenführenden MyCell®-Inhaltsstoffe in Kanada. Dieser Produktionsstandort wird die erste Produktionsstätte ausserhalb der Schweiz sein und ermöglicht zum ersten Mal die Lieferung unserer branchenführenden MyCell®-Cannabis-Inhaltsstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit für den nordamerikanischen Markt. TOM GLAWDEL, CHIEF OPERATING OFFICER VON GLOW LIFETECH LTD. (WKN: A2QRFS )

NEWS-FAZIT:

Die sensationellen Ergebnisse die bei der Untersuchung der MyCell-CBD-Formulierung gezeigt wurden, werden nun, nach der Inbetriebnahme des Bioreaktors, für den nordamerikanischen Raum verfügbar. Weil Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) für diesen Geltungsraum sogar das Exklusivrecht auf alle Cannabis-bezogenen Formulierungen besitzt, ist man in der komfortablen Lage, dass niemand andere diese Technologie verwenden darf.

Mir ist kein Verfahren bekannt, dass unter Zuhilfename von natürlichen Zutaten die Potenz (z.B. für CBD) derart erhöht und die "Ansprechdauer" so drastisch verkürzt. Für mich wäre es eine logische Konsequenz, dass der nordamerikanische Cannabismarkt schnell auf den Zug aufspringen wird, denn wer kann schon ein Produkt anbieten, dass eine 13 Mal höhere Bioverfügbarkeit hat.

Dass dies ein Markt ist, der durchaus interessant ist, beweist InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW), deren Ziel es auch ist, die Bioverfügbarkeit von CBD zu erhöhen, um die bekannt positiven Wirkungen für den menschlichen Orgnismus besser nutzbar zu machen. Bei InnoCan ist es ein medikamentöser Ansatz, bei Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist es der Weg über den Markt der Nahrugsergänzungsmittel.

Ich bin der ehrlichen Überzeugung, dass sich die ohnehin schon preisgekrönte MyCell-Technologie über lang oder kurz als der Verabreichungs-Goldstandard bei sämtlichen Stoffen etablieren wird, die vom menschlichen Körper nur schlecht aufgenommen werden können. Deshalb werte ich die nordamerikanischen Rechte als starkes Investitionsargument für die Aktie von Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS). MEINUNG AUTOR

GLOW LIFETECH LTD.*

WKN: A2QRFS , CSE: GLOW

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Rechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside-Technologie, was auch das im Anschluss beschriebene ArtemiC inkludiert, für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält. Für Cannabis-, Vitamin K2-, Kurkumin- und Eisenpräparate hält man sogar die Exklusivrechte.

Basierend auf dieser Technologie hat ein anderes Smallcap-Unternehmen, MGC Pharma, ein Mittel hergestellt, genannt ArtemiC, das gezeigt hat, dass es Covid-Patienten hervorragend gegen schwere Verläufe schützt. Die detaillierten Ergebnisse der unter FDA-Auflagen durchgeführten Studien an einer 50 Personen umfassenden Gruppe kann man HIER einsehen. Jeder, der mit ArtemiC (zusätzlich zur üblichen Medikation) behandelt wurde, war nach 15 Tagen gesund, währenddessen fast 25% der Placebogruppe eine weiterführende Behandlung benötigten.





Das Aufregende ist, dass ArtemiC eigentlich nur aus vier natürlichen Inhaltsstoffen besteht, die durch die MyCell-Technologie eine höheren Bioferfügbarkeit im menschlichen Körper erhalten und so die positiven bekannten Wirkungen besser entfalten können. Beifuß, Kurkumin, Weihrauch und Vitamin C werden vom Körper normalerweise schnell abgebaut - durch die sogenannte "Mycellisierung" ist es dem menschlichen Körper ermöglicht, mehr dieser Stoffe aufzunehmen und über eine längere Zeit zu "halten".

Der Vatikan vertraut offenbar auf seine eigene Rezeptur:

Quelle: Tagblatt.ch





TECHNOLOGIE:

Diese Mizellen-Methode wurde von einer Fachjury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet. - Kein Wunder, denn anders als andere Mizellen-Technologien ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Dadurch können diese auch problemlos in Getränken, Tinkturen, Sprays, Schäume, Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.



Natürliche Wirkstoffe werden mit der Mizellen-Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller.

FAZIT:

Nun werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum man gerade jetzt in Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) investieren sollte? Nun, der Börsenwert von MGC Pharma hat mittlerweile fast die 100-Mio.-EUR-Marke überschritten, während Glow noch bei 14 Mio. EUR rangiert.

Wenn man nun davon ausgeht, dass Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) nun bald mit der Produktion und dem Vertrieb von ArtemiC, aber auch anderen Produkten, basierend auf der lizenzierten Technologie (CBD, THC, Psilocybin?), beginnen wird, und man dann einen ähnlichen Siegeszug wie in Asien beobachten kann, dann könnte jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen sein, um ein Investment in die Aktie zu überlegen!

