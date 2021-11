Ein Hoffnungsschimmer für den Tourismus: Seit dem gestrigen Montag (8. November) dürfen EU-Bürger wieder in die USA reisen, sofern sie vollständig geimpft und zusätzlich negativ auf das Coronavirus getestet sind. Branchen-Player sprechen laut dpa von ausgelasteten Maschinen und einer großen Buchungsnachfrage. Und was geht bei Branchenprimus TUI?Konkret heißt es aus Hannover, dass Weihnachtseinkäufe in New York oder Badeurlaub in Florida auch viele Touristen wieder in die USA locken. "Wir sehen einen ...

