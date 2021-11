Die Bewegungen von Öl und Petrowährungen weisen häufig eine hohe Korrelation zueinander auf. So auch beim CAD. Sollten die Ölpreise weiter konsolidieren, spricht einiges für eine Schwächephase im CAD. Das bietet dem Währungspaar EURUSD beispielsweise die Chance auf eine Gegenbewegung. Wie weit sich diese kurz- und mittelfristig ausweiten kann, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. EURCAD prallt am Jahrestief ...

