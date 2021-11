Verschlusskappen, die nach dem Öffnen und während der Verwendung fest mit der Flasche verbunden bleiben (engl. Tethered Caps) - in rund drei Jahren wird dies EU-weit zum Alltag gehören. Der Grund ist eine Richtlinie der Europäischen Union, die zum Ziel hat, die Anzahl weggeworfener Verschlüsse in der Natur zu reduzieren. Was auf dem Papier einfach klingt, stellt die Getränkeindustrie sowie Hersteller von Verschlüssen und Abfüllanlagen vor beträchtliche Herausforderungen. Im Juli 2024 tritt die EU-Vorgabe ...

