Die Raja-Gruppe hat den Abschluss der Übernahme des Geschäfts von Viking, einschließlich des Key Account Business von Office Depot Europe, in sieben europäischen Ländern bekannt gegeben. Damit will das Unternehmen seine Position auf dem Markt für Bürobedarf stärken. Die Übernahme von Viking ermöglicht es der Raja-Gruppe, ihre geografische Abdeckung zu vervollständigen, ihre Positionen in diesem strategischen Markt zu stärken und zum Marktführer im BtoB-E-Commerce auf dem europäischen Markt für Bürobedarf zu werden. Das übernomme Key Account Business von Office Depot Europe umfasst die Länder Vereinigtes ...

