Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Highlights der vergangenen Woche, wie die FOMC-Sitzung und der US-Arbeitsmarktbericht, wirken auch in der anstehenden noch nach, so die Analysten der Nord LB.Dem FOMC-Statement und den Aussagen Jerome Powells sei zu entnehmen gewesen, dass die US-Notenbank weiterhin von "voraussichtlich vorübergehenden" Preissteigerungseffekten ausgehe. Powell habe sogar ganz konkret angemerkt, dass er mit einem Zurückweichen der preistreibenden transitorischen Faktoren im 2. oder 3. Quartal 2022 rechnen würde (wofür allerdings bereits die Basiseffekte sprechen dürften). In jedem Fall könnten die am kommenden Mittwoch für die USA anstehenden Preisdaten schon anzeigen, ob diese Hoffnungen berechtigt seien. ...

