Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Das fusionierte Unternehmen wird ein weltweit führender Anbieter bei der Umwandlung von Fahrzeugdaten in hochwertige Erkenntnisse für Automobilhersteller, Zulieferer und Flotten seinTraffilog (https://www.traffilog.com/), ein führender Anbieter von Telematik-, fortschrittlichen Diagnose- und vorausschauenden Wartungsdiensten für gewerbliche und private Flotten, gab heute die Übernahme von SafeRide Technologies (https://www.saferide.io/), einem anerkannten Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für die Automobilindustrie, bekannt. Das konsolidierte Unternehmen bietet derzeit Telematik- und Analysedienste für Dutzende von Automobilherstellern und Flotten mit Hunderttausenden von Fahrzeugen weltweit an. Das Unternehmen wird auch weiterhin mit Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um seine KI-basierten Softwareprodukte in Fahrzeuge der nächsten Generation zu integrieren. Das konsolidierte Unternehmen wird über eine weltweite Präsenz verfügen, mit Niederlassungen in San Francisco, Detroit, Deutschland, Korea und Israel.Fortschritte beim autonomen Fahren, bei der Elektrifizierung, bei datengesteuerten Anwendungen und bei der geteilten Mobilität bieten Flottenbetreibern und Automobilherstellern die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die daraus resultierende zunehmende Komplexität der Fahrzeuge bringt jedoch eine Fülle von Herausforderungen mit sich, darunter Qualitätsprobleme, geringere betriebliche Effizienz und höhere Gesamtbetriebskosten. Als Reaktion darauf suchen Flotten, Fahrzeughersteller und Zulieferer nach neuen Lösungen für das Vehicle Health Management (VHM), um die Wartungskosten zu senken, die Diagnose- und Reparaturzeiten zu minimieren, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren, Pannenhilfe zu leisten und Ausfallzeiten zu minimieren.Inmitten dieser automobilen Daten- und Software-Revolution ermöglichen es die KI-basierten Lösungen den Fahrzeugflotten, die Betriebs- und Wartungskosten erheblich zu senken und den Automobilherstellern, die Kosten für die Fahrzeugentwicklung zu reduzieren, die Fahrzeugqualität zu verbessern, die Kosten für Garantieansprüche zu senken und vieles mehr. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen es den Automobilherstellern und ihren Kunden außerdem, fortschrittliche Online-Dienste anzubieten und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die ihren Umsatz steigern werden."Die Kombination der KI- und Deep-Learning-Technologien von SafeRide mit den Datenerfassungs- und -verwaltungsfähigkeiten von Traffilog sowie seinem starken Kundenstamm wird uns einen großen Schritt nach vorne bringen", sagte Erez Lorber, CEO von Traffilog, der auch CEO des konsolidierten Unternehmens bleiben wird. "Gemeinsam werden wir unser Wertangebot für große Flotten, führende OEMs und Tier-1-Zulieferer verbessern und sie in die Lage versetzen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, bessere Produkte zu entwickeln, Kosten zu senken und neue Wachstumsmotoren zu schaffen."Traffilog wird sofort mit der Integration der VHM-Plattform von SafeRide in seine bestehenden Lösungen beginnen und bereits im nächsten Jahr fortschrittliche KI-basierte Datenanalyselösungen anbieten. Dieses Angebot wird KI-basierte VHM-Fähigkeiten für seine Kunden auf der ganzen Welt umfassen, die einen erheblichen Vorteil gegenüber konkurrierenden Telematiklösungen und gegenüber eigenständigen KI-Lösungen von Analytikunternehmen bieten."Die fortschrittlichen Telematik- und Datenerfassungsfunktionen von Traffilog bieten Zugang zu wertvollen Fahrzeugdaten", sagte Yossi Vardi, CEO und Mitbegründer von SafeRide. "Die Integration der Deep Learning- und Big Data-Analysetechnologie von SafeRide mit der Plattform von Traffilog ermöglicht es uns, Fahrzeugherstellern und kommerziellen Flotten weltweit erstklassige Diagnose- und vorausschauende Wartungsdienste anzubieten."Informationen zu TraffilogTraffilog ist ein führender Anbieter von Telematik-, fortschrittlichen Diagnose- und vorausschauenden Wartungsdiensten für gewerbliche und private Fuhrparks. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung, eine ausgereifte Telematiklösung, fundierte Kenntnisse der Anwendungsfälle in der Automobilindustrie und ein tiefes Verständnis der Fahrzeugdaten. Das Unternehmen verfügt über einen starken globalen Kundenstamm und umfangreiche Implementierungs- und Supportkapazitäten. Besuchen Sie www.trafflog.com um mehr zu erfahren.Informationen zu SafeRide TechnologiesSafeRide Technologies ist ein führender Anbieter von KI-basierten VHM- und Flottenanalyselösungen zur Vorhersage, Erkennung und Analyse von Fahrzeugfehlfunktionen und Leistungseinbußen. Die vInsight Deep Learning VHM- und Flottenanalyseplattform von SafeRide umfasst ein VHM-Entwicklungstool, eine fahrzeuginterne Inferenzmaschine und eine KI-basierte Datenanalyselösung für kommerzielle Flotten. SafeRide ist Partnerschaften mit globalen OEMs und Tier-1-Zulieferern eingegangen, um seine Software in Fahrzeugplattformen der nächsten Generation zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.saferide.io.Pressekontakt:Gavriella Weinrebgavriella@headline.media+1 914 775 5135Original-Content von: Traffilog, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159854/5067988