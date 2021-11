Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20211109&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211109PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat EonStor GS, einen skalierbaren Unified Storage, auf den Markt gebracht, der die Zusammenarbeit bei der Postproduktion von ultrahochauflösenden 4K/8K-Medien erheblich beschleunigt. Die Lösung bietet eine flexible Erweiterbarkeit der Leistung und Kapazität auf Dutzende von PB für Medienprojekte.Wenn im Medien- und Unterhaltungsstudio (M&E) mehrere unabhängige Speicher eingesetzt werden, bestehen die üblichen Probleme darin, dass Leistung und Kapazität nicht nach Bedarf skaliert werden können, dass die Verwaltung isolierter Speicher mit separaten Dateiverzeichnissen kompliziert ist, dass die Verteilung von Arbeitslasten zwischen Speichergeräten mühsam ist und dass Backups viel Zeit in Anspruch nehmen. EonStor GS ist für mittlere und kleine Postproduktions-Teams mit etwa 10-20 Entwicklern geeignet. Der Scale-Out-Speicher EonStor GS ermöglicht es, dem Cluster nach und nach bis zu 4 Appliances hinzuzufügen, je nach den aktuellen Anforderungen an Bearbeitung/Rendering und Archivierung. Dies steigert die Leistung für kollaborative 4K/8K-Medien-Postproduktions-Workflows linear und erweitert die Kapazität auf bis zu 40 PB. Die Scale-Out-Funktion integriert mehrere GS Appliances in ein einziges Dateisystem und ermöglicht so eine einfache Dateiverwaltung und -organisation.GS Scale-Out Unified Storage verfügt außerdem über eine Auto-Balancing-Funktion, die die Verteilung von Workloads auf die einzelnen GS, einschließlich eines neu hinzugefügten GS, vereinfacht, um die Clusterleistung zu optimieren und den Aufwand für die IT-Speicherverwaltung zu verringern.Darüber hinaus unterstützt es die Tier-Konfiguration, um die Hochleistungs-GS (für 4K/8K-Bearbeitung) und die Einstiegs-GSe mit HDD (für Speicherung und Backup) in einem einzigen Cluster unter einem einzigen Verzeichnis zu kombinieren. Auf diese Weise können die Benutzer von einer leistungsstarken Speicherung mit hoher Kapazität und einfacher Dateiverwaltung profitieren. So können Redakteure beispielsweise ein Projekt mit nur einem Klick sichern, ohne es manuell zwischen SSD- und HDD-Speicherordnern zu kopieren."Bei Bedarf können M&E-Anwender den GS-Scale-out-Speicher problemlos erweitern, um einen leistungsstarken Workflow und schnellen Dateizugriff zu genießen", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20211109&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211109PR&utm_content=002) , EonStor GSe (https://www.infortrend.com/de/products/gse?utm_source=DE20211109&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211109PR&utm_content=003) und Software Promotion Program (https://www.infortrend.com/event2021/202110-promotion/202110-sw-license-edm.html?utm_source=DE20211109&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20211109PR&utm_content=004)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen+886-2-2226-0126 #8557Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5067987