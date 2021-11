Grünwald (ots) -Mit smarter Technik gegen den Heizpreis-Schock: Meross bietet ab sofort ein Set aus smartem Heizkörper-Thermostat und Hub für 62,24 Euro an. Das runderneuerte Gerät kommt im Gegensatz zur Konkurrenz ohne monatliche Abo-Gebühren aus.Mit dem Thermostat lassen sich nicht nur verschiedene Heizzeiten programmieren, das Produkt kann nun auch via Apple Homekit und wie bisher über Amazon Alexa und andere Dienste per Sprache gesteuert werden. Darüber hinaus werden in der neuen Version auch offene Fenster automatisch erkannt und der Heizbetrieb unterbrochen.Die Montage ist kinderleicht, zum Paket gehören sechs Anschluss-Adapter. Um den Vorzugspreis von 62,24 Euro für das Set aus Heizkörperthermostat mit sechs Adaptern und einem Hub zu erhalten, muss bei Amazon zunächst der Coupon über 15 Prozent Rabatt direkt auf der Aktionsseite eingegeben werden. An der Kasse kann man mit dem Gutschein-Code MTS150HK25 (gültig bis 08.12.2021) weitere zehn Prozent sparen und landet so beim Bestpreis von 62,24 Euro.Auf einen Blick:- WLAN-Heizkörperthermostat mit Hub für 62,24 Euro- Steuerbar per Siri, Alexa, Google Home und anderen- Erkennt offene Fenster und spart bis zu 600 Euro Heizkosten- Keine monatliche Grundgebühr oder sonstigen Kosten- Aktionspreis mit 15-Prozent-Coupon und Gutschein MTS150HK25- Pressemitteilung Meross Smart Thermostat (https://www.fiuweb.de/meross-smart-thermostat-pressemitteilung) (PDF, 300 KByte)- Pressemappe Meross Smart Thermostat (https://www.fiuweb.de/meross-smart-thermostat-pressemappe) (ZIP, 10 MByte)- Produktlink Meross Thermostat (https://www.fiuweb.de/meross-smart-thermostat-mit-hub)Pressekontakt:Andreas Mauer+49 89 / 12 41 47 93meross@fiuweb.deOriginal-Content von: Meross, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154196/5067975