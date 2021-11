Bisher suggerieren die erzielten Ergebnisse der Klimakonferenz also, viele der in Glasgow vertretenen Delegationen möchten vor allem grün leuchten.Auch in dieser zweiten Woche der Klimakonferenz COP26 schaut die Welt gebannt nach Glasgow. Dabei ist es ja nicht so, dass in der ersten Woche gar nichts passiert wäre. Immerhin haben sich 100 Länder auf eine Begrenzung der Entwaldung und eine Rückführung der extrem klimaschädlichen Methanemissionen geeinigt, auch unterzeichneten Dutzende Delegationen eine Verabredung zum Artenschutz.

Den vollständigen Artikel lesen ...