FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 79 (87) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 465 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BT GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (175) PENCE - CITIGROUP REINITIATES PRUDENTIAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1879 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 290 (284) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS IAG PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5700 (5650) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 260 (255) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 145.20 (110) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 1530 (1420) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES CERES POWER WITH 'REDUCE' - TARGET 1000 PENCE - HSBC RAISES SHELL TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES INITIATES CERES POWER WITH 'HOLD' - TARGET 1150 PENCE - JEFFERIES INITIATES ITM POWER WITH 'BUY' - TARGET 800 PENCE - JEFFERIES RAISES BAT PRICE TARGET TO 3769 (3606) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1500 (1250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 180 (200) PENCE - JEFFERIES STARTS CERES POWER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1150 PENCE - JEFFERIES STARTS ITM POWER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 800 PENCE - JPMORGAN CUTS CLARKSON TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 4302 (4295) PENCE - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1360 (1330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS FIRSTGROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 106 (100) PENCE - UBS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 141 (127) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

