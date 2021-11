Uderns im Zillertal (ots) -"Der nächste Winter kommt bestimmt" - und das in schnellen Schritten. Von den Bergspitzen der Zillertaler Alpen glitzert bereits der erste Schnee und am Hintertuxer Gletscher herrscht schon reger Skibetrieb. Bald starten auch die Liftanlagen und Bergbahnen im gesamten Zillertal ihren Betrieb.Der Winter im Zillertal hat für Skifahrer und Snowboarder außergewöhnlich viel zu bieten: Auf 487 bestens präparierten Pistenkilometern ist für jeden Geschmack die passende Abfahrt dabei. 178 top-moderne Liftanlagen bringen Sie ohne langes Anstehen zum Skivergnügen und insgesamt 26 Skibuslinien sorgen für einen reibungslosen Transport. Besonders praktisch: Ab einer Dauer von zwei Tagen können Sie den Zillertaler Superskipass in allen Skigebieten im Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher nutzen. So steht einer täglichen Abwechslung nichts mehr im Wege!Das Hotel Wöscherhof ****superior, eines der Top-Wellnesshotels in der Region und vom Relax-Guide mit 2 Lilien ausgezeichnet, liegt genau zwischen den Skigebieten Spieljoch, Hochzillertal und Hochfügen. Besser könnte Ihr Ausgangspunkt für einen abwechslungsreichen Skiurlaub im Zillertal nicht sein! Nur 50 Meter vom Hotel entfernt hält der Gratis-Skibus und bringt Sie rasch in alle diese Skigebiete. Das Rezeptionsteam steht Ihnen jederzeit für Informationen zu Skipässen, Anfahrt und Insidertipps zur Verfügung.Wer es noch bequemer möchte, der nutzt den hoteleigenen Skishuttle. Mit dem Hotel-Skitaxi werden Sie in wenigen Minuten ohne Anstrengung und ganz bequem direkt zur Seilbahn nach Hochzillertal oder Spieljoch chauffiert. Ein neuer und gern genutzter Service nur für Hausgäste. So lässt sich ein Skitag angenehm und ohne große Anstrengung beginnen.Im Wellnesshotel Wöscherhof ****superior erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub, der keine Wünsche offen lässt. Ihr Bedarf nach genussvoller Erholung und entspannenden Momenten kann zu hundert Prozent erfüllt werden. In den Wellness-Bereichen erwarten Sie mehrere Saunen und Schwimmbäder, ein Private Spa und traumhafte Kosmetik-Angebote. NEU ist der Panorama Spa (Erwachsenen-Bereich, textilfrei) im 3. Stock der neuen Wellness-Residenz mit: Finnischer Sauna, Salzsauna, Dampfbad, Tauchbecken, Plauder-Lounge mit romantischem Effektfeuer und Ruheräumen zum Träumen. Im Erdgeschoß befindet sich die neue Vital-Oase für Massagen, Körperbehandlungen und Kosmetik. Besonders genießen werden Sie auch die neuen Ruhe & Energieräume sowie den großen Fitnessraum.Auch kulinarisch spielt das Hotel alle Stücke. Freuen Sie sich auf die Genießer-Halbpension! Schlemmen Sie gesund und nach Herzenslust im gemütlichen Ambiente - und zwar vom Anfang Ihres Aufenthalts bis zum Schluss.-----------------------Winter-Opening-Special vom 16.12. bis 23.12.20213 Übernachtungen in einer Suite oder in einem Wohlfühlzimmer inkl. Wöscher's Genießer-Halbpension mit Produkten aus der Region und der hoteleigenen Landwirtschaftab EUR 356,-- pro Person-----------------------Hotel Wöscherhof ****superiorFamilie DaiglKirchweg 26A-6271 Uderns im ZillertalTel.: +43 5288 63054office@woescherhof.comwww.woescherhof.comPressekontakt:Familie DaiglTel.: +43 5288 63054office@woescherhof.comOriginal-Content von: Hotel Wöscherhof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159546/5068109