Berlin (ots) -Der November gilt als nasskalt und neblig, doch an zwei Terminen wird jedem Sparfuchs warm ums Herz. Dieses Jahr locken am 11. November der aus China stammende Singles' Day und am 26. November der auch bei uns in Deutschland seit langem etablierte Black Friday mit Rabattaktionen und Sonderangeboten. Doch wie ticken die deutschen Konsumenten in Anbetracht der bevorstehenden Rabattschlachten? Gehen sie an beiden Tagen auf Schnäppchenjagd oder konzentrieren sie sich auf ein Event? Und kaufen Frauen wirklich immer mehr als Männer? Eine repräsentative Studie des Verbraucherforums mydealz mit 5.000 Teilnehmern liefert unter anderem zu diesen Fragen - mitunter überraschende - Erkenntnisse.Was die Beliebtheit der beiden Shopping-Events angeht, unterscheiden sie sich deutlich. Dies mag daran liegen, dass der Singles' Day in Deutschland noch nicht so bekannt ist wie der Black Friday, der hierzulande bereits im Jahr 2006 Premiere feierte. Lediglich zwei Prozent der Studienteilnehmer wollen nur am Singles' Day shoppen gehen. Dagegen wollen rund 35 Prozent nur den Black Friday zum Shopping nutzen. Generell ist das Interesse an besonders preisgünstigen Deals groß: Mehr als 54 Prozent der Befragten planen nämlich an beiden Tagen nach besonders günstigen Angeboten Ausschau halten zu wollen.Auch was das angepeilte durchschnittliche Shopping-Budget angeht, lassen sich Unterschiede beobachten: Der Singles' Day liegt mit rund 320 Euro um mehr als 100 Euro hinter dem Black Friday zurück. Am Black Friday rechnen die Befragten im Gesamtdurchschnitt mit Ausgaben von rund 429 Euro. Unabhängig davon, ob sie nur an einem oder beiden Events auf Shoppingtour gehen, lässt sich feststellen: Männer planen mit höheren Ausgaben als Frauen - und bieten damit dem Vorurteil Paroli, dass Shopaholics in der Regel weiblich sind.Shopping-Laune ist ungetrübtDem Chipmangel und anhaltenden Lieferproblemen zum Trotz, ist die Kauflaune größtenteils ungebrochen. Auch das zeigt die mydealz-Studie: Mehr als die Hälfte der Verbraucher (55 Prozent), die nur amSingles' Day einkaufen möchten, plant dieses Jahr größere Ausgaben als im Vorjahr. Etwas zurückhaltender sind hingegen die Verbraucher, die nur am Black Friday einkaufen möchten: Gut jeder Dritte von ihnen (38 Prozent) geht davon aus, dass sie an diesem Tag nicht mehr ausgeben als im vergangenen Jahr, rund 40 Prozent rechnen mit höheren Ausgaben. Von den Konsumenten, die am Singles Day und am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen möchten, plant jeweils rund ein Drittel für mindestens den gleichen Einkaufswert wie im Vorjahr zuzuschlagen. Am Singles' Day rechnen 36 Prozent von ihnen zudem mit höheren Ausgaben und am Black Friday sogar 45 Prozent.Weihnachten wirft an beiden Tagen seine Schatten voraus. Fast drei Viertel der Befragten nutzen die Shopping Events, um Geschenke für ihre Lieben besonders günstig zu kaufen.Rabatte auf Technik besonders gefragtDass viele Menschen die beiden Shopping-Events für ihre Weihnachtseinkäufe nutzen, scheint sich auf die Auswahl der Produkte auszuwirken, die die Schnäppchenjäger im Visier haben: Sowohl am Singles' Day als auch am Black Friday sind besonders Waren aus den Bereichen Haushaltselektronik, TV & HiFi sowie Smartphones und Tablets gefragt. Dass besonders Technik- und Elektroartikel die Einkaufslisten dominieren, könnte auch ein Grund dafür sein, dass Männer an beiden Tagen mehr ausgeben möchten als Frauen.Hinweis zur Umfragemethodik:Die oben genannten Aussagen sind das Ergebnis einer Umfrage, die das Verbraucherforum mydealz in der Zeit vom 12. Oktober bis zum 19. Oktober 2021 mithilfe des Marktforschungsdiensts Survey Monkey unter 5.000 Verbrauchern durchgeführt hat.Über mydealz:mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Blog gegründet und ist heute mit 50,9 Millionen Kontakten pro Monat die größte Social-Shopping-Plattform. 6,7 Millionen Konsumenten (Unique User) nutzen mydealz jeden Monat, um Angebote einzustellen, zu diskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionen am Markt zu finden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe, die als weltweit größte Shopping-Community neben Deutschland auch in Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Mexiko, den Niederlanden, Österreich, Polen, Russland und Spanien betreibt. Monatlich nutzen 25 Millionen Verbraucher die zwölf Pepper-Plattformen, um sich über aktuelle Angebote auszutauschen und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minute zu treffen.Pressekontakt:Pressekontakt AgenturLEWIS Communications GmbHLea Pasch / Christin GraweJohannstraße 140476 DüsseldorfTel. +49 (0) 211 8824 7630PepperGermany@teamlewis.comPepper Media Holding GmbHMichael HenschPublic Relations & Communications ManagerE-Mail: michael@pepper.comNewsroom: https://pepper.pr.coOriginal-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111715/5068147