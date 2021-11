Die BioNTech-Aktie wird derzeit heftig durchgeschüttelt. Am Donnerstag und Freitag ging es insgesamt rund 27 Prozent in den Keller, ehe gestern eine massive technische Erholung folgte. Der Kurs konnte an der Wall Street fast zwölf Prozent zulegen. Auch heute sieht es zumindest im europäischen Handel schon wieder gut aus. Den entscheidenden Impuls dürften nun die Geschäftszahlen für das dritte Quartal liefern, um 14 Uhr veröffentlicht werden sollen.

Die spannende Frage dabei lautet, ob BioNTech die selbst gesteckten Ziele erreichen kann oder ob auch BioNTech genau wie Konkurrent Moderna die Umsatzerwartungen nach unten korrigieren muss. Analysten rechnen im Vorfeld mit einem Q3-Umsatz in Höhe von rund fünf Milliarden Euro. Beim EBITDA liegt die Konsensschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...