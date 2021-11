Der Pharma-Riese Bayer hat am heutigen Dienstag neue Zahlen vorgelegt. Konzernchef Werner Baumann blickt nun etwas optimistischer auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Der Aktie springt um rund drei Prozent an und ist damit einer der Top-Mover im DAX am Dienstag. Allerdings gibt es jetzt auch ein technisches und ein fundamentales Problem.Eine hohe Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln sowie nach rezeptfreien Medikamenten haben Bayer im abgelaufenen Quartal Rückenwind beschert. ...

