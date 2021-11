Ich habe gerade 750 Euro investiert. Natürlich ist das nicht die Welt. Auch in meinem Depot liegt der Anteil inzwischen bei unter einem Prozent. Aber trotzdem: Vielleicht interessiert dich ja aus Prinzip, welche Chance ich damit ergriffen habe. Lass uns daher einen Blick darauf riskieren, in welche Aktie ich genau 750 Euro investiert habe. Vielleicht ist dir der Name bekannt, vielleicht nicht. Aber: Es könnte eine großartige Chance hinter der Aktie stecken. Zumindest, wenn die Investitionsthese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...