Stapeln, bis der Arzt kommt - das ist für Mitarbeiter in vielen kleinen und mittelständischen Firmen noch immer Alltag. Denn Palettiertätigkeiten sind nicht nur monoton. Sie können aufgrund der körperlichen Anstrengung und einer ergonomisch ungünstigen Arbeitshaltung auch zu gesundheitlichen Einschränkungen führen. Abhilfe schaffen hier kollaborierende Roboter. Ob am Ende der Fertigungslinie, in Lagerhallen oder Handwerksbetrieben: Wo Waren palettiert werden, ist das Bewegen schwerer Lasten an der Tagesordnung. Nicht selten müssen mehrere Tonnen pro Schicht gewuchtet werden. Unter solchen Belastungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...