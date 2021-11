Am frühen Dienstagmorgen hat Nvidia auf der GTC-Konferenz weitere Details zu seiner Omniverse-Strategie verraten und die Anleger begeistert. Die Nvidia-Aktie steht vorbörslich rund vier Prozent im Plus. Die Ankündigungen rund um das Metaverse waren aber nicht das einzige spannende Thema."Es ist die grundlegende Plattform", mit diesen Worten beschrieb Nvidia-CEO Jensen Huang das Omniverse-Angebot des Chip-Konzerns. "Irgendwann werden wir zwischen virtuellen Welten hin und her springen wie wir es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...