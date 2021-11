Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Logitech hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg auf einen Rekordwert, der Gewinn rutschte ab. Logitech profitiert zwar nach wie vor von der Corona-Krise. Allerdings machen sich Lieferengpässe immer mehr bemerkbar. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.