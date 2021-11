NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco von 3606 auf 3769 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für die risikoreduzierten Produkte der Briten würden langsam optimistischer gesehen, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für zusätzliches Potenzial sorge das Thema Cannabis./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 17:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 17:11 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

