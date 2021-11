BioNTech ist vielleicht die Aktie, die zuletzt am häufigsten in den Schlagzeilen vertreten war. Zum Ende der Vorwoche ging der Kurs massiv in die Knie, nachdem Konkurrent Moderna eine Umsatzwarnung verlautbaren ließ und anschließend Pfizer auch noch tolle Ergebnisse einer Studie seines neuen Corona-Medikaments bekannt gab. Gestern folgte nun eine massive technische Reaktion, die sich in ca. 60 Minuten in eine waschechte Rallye verwandeln könnte…

Denn die Mainzer haben für 14:00 Uhr eine Analystenkonferenz anberaumt, in der das Unternehmen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen wird. Immerhin rechnen die Analysten mit einem Q3-Umsatz von fünf Milliarden Euro. Für das bereinigte EBITDA rechnen die Experten mit einem Wert ...

