Der ZKB eKMU-X Index schloss in der vergangenen Handelswoche ohne Volatilität auf dem gleichen Stand wie in der Vorwoche auf 934,70 Punkten.Marktbericht Zürich - Die Akteure im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) blicken auf eine äusserst ruhige Handelswoche zurück. Die wenigen Unternehmensneuigkeiten lösten keine Bewegungen aus. Und der ZKB eKMU-X Index schloss ohne Volatilität auf dem gleichen Stand wie in der Vorwoche auf 934,70 Punkten. Das Gesamtvolumen sank bei etwas mehr Abschlüssen (51 nach 40 in der...

