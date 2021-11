Die verhaltene Entwicklung an Europas Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 stagnierte am Vormittag nahezu bei 4353,35 Punkten.Paris / London - Die verhaltene Entwicklung an Europas Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 stagnierte am Vormittag nahezu bei 4353,35 Punkten. Allerdings bewegt sich der Index aktuell auf dem höchsten Niveau seit Jahren. Für den französischen Cac-40-Index ging es um 0,19 Prozent auf 7061,14 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 gewann mit 0,12 Prozent auf 7308...

